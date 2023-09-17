في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

يحتفي العالم اليوم في ال 17 من سبتمبر باليوم العالمي لسلامة المرضى، ويعد جهاز المناعة هو أول خط دفاعك عندما تعاني من البرد أو إنفلونزا أو غيره من الأمراض في الطقس الباردة، جهازك المناعي يساعدك على الشفاء والبقاء على ما يرام.

للعمل بشكل جيد جهاز المناعة الخاص بك تحتاج إلى أغذية صحية، وتمارين.

طرق طبيعية لتقوية المناعة

اشرب الكثير من السوائل

التمارين بانتظام

الحد من الإجهاد

الحصول على الكثير من النوم

تشمل المواد الأساسية من الأغذية أو المكملات

أكل نظام غذائي ملون ومتوازن جيدا

كما أن ممارسة التمارين ضرورية للوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

ويسهم التمرين أيضاً في جهاز مناعي صحي، كما إنه يشجع على التداول الدموي الجيد، مما يساعد جهاز المناعة الخاص بك على القيام بعمله أكثر كفاءة.

المصدر alline health