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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. كم عدد الكالوري التي يجب أن يتناولها مرضى السكري؟

السكري
السكري

جسدك يحتاج الكربوهيدرات والسكر، النشويات، وألياف الطاقة، لكن كم عدد الكالوري التي تحتاج إليها في اليوم يمكن أن تتفاوت، خاصة عندما يكون لديك السكري.

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معرفة كمية وأنواع الكالوري التي تأكلها هي مفتاح لإدارة مستويات السكر في الدم، ويمكن أيضاً موازنة الكربوهيدرات مع مغذيات أخرى مثل البروتينات أن تقلل من التأثير على السكر في الدم.

وتشمل هذه المادة مبادئ توجيهية للكربوهيدرات للأفراد المصابين بالسكري.

معظم الأشخاص المصابين بالسكري يجب أن يحصل على حوالي 50 في المائة من سعراتهم الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، وهذا يعني أن الشخص الذي يأكل 600 1 سعرة حرارية في اليوم يجب أن يأكل حوالي 800 سعرة حرارية من الكربوهيدرات.

وقد يختار بعض الأشخاص المصابين بالسكري أن يأكلوا نظام غذائي أقل من الكربوهيدرات، وتشير المبادئ التوجيهية الواردة من الرابطة الأمريكية لمرضى السكري إلى عدم وجود نسبة مئوية محددة من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون التي يحتاج الأشخاص المصابين بالسكري إلى أن يأكلها، ولكن يجب الحرص في تناول الطعام

المصدر verywellhealth

السكري السكر الكالوري السعرات الحرارية الطعام

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