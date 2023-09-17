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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية للحفاظ على صحتك

سلامة المرضى
سلامة المرضى

يحتفي العالم اليوم في ال17 من سبتمبر باليوم العالمي لسلامة المرضى، ويحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام صحي ومتوازن يتكون من الخضروات والفواكه للحفاظ على صحتهم.

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وإليك أبرز الطرق للحفاظ على الصحة

تناول غذاء متوازن

تناول مزيج من الأغذية المختلفة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة، وينبغي للبالغين أن يأكلوا ما لا يقل عن خمسة أجزاء (400غرام) من الفواكه والخضروات يومياً.

يمكنك تحسين قبضكم من الفواكه والخضروات عن طريق إدراج الخضروات دائماً في وجبتكم؛ تناول الفواكه والخضروات الطازجة  
كوجبات خفيفة؛ تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات؛ وأكلها في موسمها، قبل أكل الصحة سوف تقلل من خطر سوء التغذية والأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

استهلاك كمية أقل من الملح والسكر

تناول كمية كبيرة من الملح يعرضك اخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، معظم الناس يحصلون على الصوديوم من خلال الملح خفض من قبض الملح إلى 5 غرامات في اليوم، أي ما يعادل حوالي ملعقة واحدة. ومن الأسهل القيام بذلك عن طريق الحد من كمية الملح،

ومن جهة أخرى، فإن استهلاك مبالغ مفرطة من السكر يزيد من خطر تدهور الأسنان وزيادة الوزن غير الصحية، وفي كل من البالغين والأطفال، ينبغي تخفيض تناول السكر المجاني إلى أقل من 10 في المائة من مجموع المتحصلين على الطاقة، وهذا يعادل 50 غرام أو حوالي 12 ملعقة شاي للبالغين.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك أقل من 5 في المائة من مجموع الحصول على الطاقة من أجل الحصول على فوائد صحية إضافية.

يمكنك أن تخفض من تناول السكر عن طريق الحد من استهلاك الوجبات الخفيفة السكر والحلويات والمشروبات التي يتم تحليتها بالسكر

المصدر who

الخضروات الفواكه الملح السكر الطاقة

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