عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل المولد النبوي.. طريقة تحضير الفولية بوصفة اقتصادية

الفوليه
الفوليه

يفضل العديد من الأشخاص تناول حلاوة المولد، وتعد الفولية من أشهر حلويات المولد التي تحتوي على مذاق مميز، والكثير من الأشخاص يفضلون إعداد حلاوة المولد في المنزل.

وإليكم طريقة تحضير الفولية في المنزل 

txt

وصفة جديدة .. طريقة تحضير سلطة البطاطس

txt

لن تصدق .. 3 أكلات طبيعية تحميك من الزهايمر

مقادير الفولية

نصف كيلو فول سوداني مقشر وغير مملح.

نصف كوب سكر

ربع كوب ماء

نصف ليمونه كبيرة

طريقة تحضير الفولية

سخني الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الفول السوداني في الفرن لمدة 10 دقائق، ثم يترك جانبًا.

ضيفي السكر والماء على نار متوسطة، ويقلب حتى يذوب السكر.

اعصري الليمون، ثم قلبي باستمرار لمدة 15 - 20 دقيقة، حتى يثقل الخليط قليلًا ويصبح لونه ذهبي فاتح اللون.

ضعي الفول فوق خليط السكر، ويقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات.

ادهني صينية بالقليل من الزيت، ثم افردي الفول السوداني فيها.

بعد الانتهاء قطعيها مستطيلات متساوية الحجم.

يترك الفول السوداني لمدة لا تقل عن الساعتين حتى تتماسك قبل تقديمها.

 

الفولية طريقة تحضير الفولية مقادير الفولية حلاوة المولد طريقة تحضير الفولية في المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

أعظم رموز النادي.. شوبير ينعى تيسير الهواري بكلمات مؤثرة

موضوعات متعلقة

احذر.. تناول اللب بهذه الكمية يصيبك بمرض خطير

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

نشرة المرأة والصحة| بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد..تحذير من توقف تناول الدواء عند تحسن حالتك المرضية.. تفاصيل

وصفة جديدة .. طريقة تحضير سلطة البطاطس

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

لن تصدق.. نوع من المشروبات الساخنة ملين طبيعي

ترشيحاتنا

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

تكلفتها 60 مليار جنيه.. موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن

بعد كارثة الإعصار .. مظاهرة حاشدة في درنة

إقالة وتعيين.. الرئيس الصومالي يصدر قرارات جديدة بشأن قيادات الجيش

بتتوضى لصلاة الفجر.. القصة الكاملة لمصرع مسنة بسبب مشغولاتها الذهبية في الجيزة

الأزمات تعصف بالقطبين| لغز إيقاف زيزو.. وخماسي خارج الخدمة بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ