قبل المولد النبوي.. طريقة تحضير الفولية بوصفة اقتصادية

يفضل العديد من الأشخاص تناول حلاوة المولد، وتعد الفولية من أشهر حلويات المولد التي تحتوي على مذاق مميز، والكثير من الأشخاص يفضلون إعداد حلاوة المولد في المنزل.

وإليكم طريقة تحضير الفولية في المنزل

مقادير الفولية

نصف كيلو فول سوداني مقشر وغير مملح.

نصف كوب سكر

ربع كوب ماء

نصف ليمونه كبيرة

طريقة تحضير الفولية

سخني الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الفول السوداني في الفرن لمدة 10 دقائق، ثم يترك جانبًا.

ضيفي السكر والماء على نار متوسطة، ويقلب حتى يذوب السكر.

اعصري الليمون، ثم قلبي باستمرار لمدة 15 - 20 دقيقة، حتى يثقل الخليط قليلًا ويصبح لونه ذهبي فاتح اللون.

ضعي الفول فوق خليط السكر، ويقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات.

ادهني صينية بالقليل من الزيت، ثم افردي الفول السوداني فيها.

بعد الانتهاء قطعيها مستطيلات متساوية الحجم.

يترك الفول السوداني لمدة لا تقل عن الساعتين حتى تتماسك قبل تقديمها.