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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة جديدة .. طريقة تحضير سلطة البطاطس

سلطة بطاطس
سلطة بطاطس

يفضل العديد من الأشخاص تناول البطاطس بطرق مختلفة، وتعد البطاطس المقلية أشهر الطرق لتقديم البطاطس، ولكن سنقوم اليوم بطريقة تحضير سلطة البطاطس.

 

وإليكم طريقة تحضير سلطة البطاطس بالخطوات.

مقادير سلطة البطاطس 

خس مقطع
خيار مقطع
بقدونس مفروم
فلفل ألوان مقطع
ذرة 
بطاطس 

طماطم
جزر مبشور
ربع كوب زبادي 
3 ملاعق كبيرة مايونيز 
ملح 
فلفل أسود 

خطوات التحضير سلطة البطاطس

ضعي الخس والخيار والفلفل والطماطم إلى قطع صغيرة حسب الرغبة

وزعي الخضراوات المقطعة على هيئة طبقات في وعاء عميق، ثم نضيف عليها البقدونس والجزر والذرة.

أخلطي الزبادي والمايونيز والملح والفلفل في وعاء منفصل.

ضيفي الخليط في وعاء الخضراوات السابق تقطيعها مع مزج المكونات جيدًا.

وزعي البطاطس على سطح السلطة وبهذا تكون جاهزة للتقديم.

المصدر food network 

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