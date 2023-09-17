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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. 3 أكلات طبيعية تحميك من الزهايمر

الذاكرة
الذاكرة

يشدد أخصائيو التغذية على أن أهم استراتيجية هي اتباع نمط غذائي صحي يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

حاول الحصول على البروتين من مصادر النباتات والأسماك واختار الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون أو الكانولا، بدلا من الدهون المشعة.

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وتبين البحوث أن أفضل أغذية الدماغ هي نفس الأطعمة التي تحمي قلبك وأوضاع الدم، بما في ذلك ما يلي

الخضروات الخضراء، تناول الخضروات مثل الكال، والسبانخ، والكرنب، غنية بالمغذيات الصحية في الدماغ مثل فيتامين K، واللوتين، والفواتين، والكروتين، وبيتا كاروتين، وتشير البحوث إلى أن هذه الأغذية القائمة على النباتات قد تساعد على الانخفاض المعرفي البطء.

الأسماك مليئة بالأحماض الدهنية من الأوميغا-3، الدهون الصحية غير المشبعة التي تم ربطها بانخفاض مستويات الدم من بيتا - الأميلود - البروتين الذي يشكل ضرراً من الخنادق في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

المصدر health harvard

الدماغ الدم الأحماض الدهنية فيتامين K الزهايمر

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