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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر .. تناول هذه الخضروات يرفع السكر بالدم

خضروات
خضروات

الخضروات النشوية لديها المزيد من الكربوهيدرات بالوزن وزيادة السكر في دمك أكثر من الخضروات غير النشوية.

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وهذا يجعلها مصدر قلق محتمل للأشخاص المصابين بالسكري أو أولئك الذين يعانون من خطة فقدان الوزن.

يجب أن تأكل الخضروات المتجمعة من أجل قيمتها التغذوية، ولكن محاولة الحد من نصيبك إلى 1/4 من طبق وجبتك، وقد يؤدي السلق أو البخار إلى الحد من محتواها في النشويات.

لذلك من الأفضل تناول الخضروات الصحية والمتنوعه التي تمد الجسم بالألياف والمعادن الصحية التي تحافظ عليه.

والحرص على تناول كمية أقل من الخضروات النشوية التي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم، والحرص على تناول الخضروات المليئة بالألياف التي تساعد على حصول الجسم بكمية فيتامينات كبيرة .

المصدر verywellhealth

الخضروات الخضروات النشوية السكر فيتامينات فقدان الوزن

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