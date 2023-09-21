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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيد لمرضى السكر.. ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الكمون يوميا؟

صدى البلد

أظهرت عدة دراسات أن الكمون قد يساعد الناس على التحكم في مستويات الكوليسترول، وفي إحدى الدراسات، ساعد الكمون على الحد من الكوليسترول (LDL) و (HDL) في الوقت الذي يزيد فيه من الكوليسترول الجيد.

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فوائد الكمون

إدارة السكري

وقد يساعد الكمون الأشخاص المصابين بالسكري على إدارة أعراضه وآثاره، وقد وجدت إحدى الدراسات التي تستخدم تقليدياً كعقاقير مضاد للسكري، أن تناول الكمون يمكن أن يساعد على خفض اليوريا في الدم .

أظهرت البحوث أن الكمون يمكن أن يساعد في عدة أنواع من القضايا الهضمية، في إحدى الدراسات وجد أن تناول الكمون يحسن متلازمة الأمعاء المزجة أعراض مثل ألم البطن، والارتقاء، والحاجة الملحة إلى الذهاب إلى الحمام.

وقد كان الكمون منذ وقت طويل علاجاً شعبياً للإسهال، وقد أظهرت بعض الدراسات الأولية أدلة قوية لدعم هذا الاستخدام.

مراقبة الوزن

وقد كشفت العديد من الدراسات المبكرة أن الكمون قد يساعد الناس على فقدان الوزن كجزء من نظام غذائي صحي.

المصدر webmd

 

الكمون فوائد الكمون السكري الوزن البطن

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