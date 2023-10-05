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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. ماذا تتناول بعد الإصابة بالسكتات الدماغية؟

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية ، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  وقالت من المهم الانتباه لما تتناوله بعد اصابتك بالسكتات الدماغية ، فإن إجراء تغييرات في طريقة تناول الطعام يمكن أن يساعدك على التعافي ومنع سكتة دماغية أخرى، شويساعدك على إدارة ضغط الدم والكوليسترول

مما قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى.
 

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لماذا تغير نظامك الغذائي بعد السكتة الدماغية؟

يساعد النظام الغذائي الصحي جسمك على مقاومة عوامل خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى بالاضافة إلى
- إدارة ضغط الدم .
- خفض الكولسترول  .
- تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني .
- تحقيق الوزن الصحي والحفاظ عليه .

-  قلل من تناول الأطعمة المصنعة 

وهذا يشمل الأطعمة مثل:

اللحوم المصنعة مثل  

النقانق- السلامي  - البيبروني - المرتديلا 
الكربوهيدرات البسيطة/المكررة ، مثل :: 
الخبز الأبيض - المقرمشات  - البسكويت المملح - الشيبس .

الأطعمة والمشروبات السكرية مثل ::  الحلويات والمشروبات الغازية. 
الأطعمة المقلية و الوجبات السريعة 
.
- اهتم بتناول  
- الفاكهة.
- الخضروات.
- صدور الدجاج المشوية منزوعة الجلد 
- يسمح من اللحم .. اللحم الخالي من الدهون مثل لحم العجل 
- الأسماك
- الحبوب الكاملة
- البقوليات 
- المكسرات النية 
- الألياف 


- تجنب الملح 
قد يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى احتباس السوائل، مما يزيد من ضغط الدم — وهذا يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- مارس الرياضة  
حاول المشي يوميا .. فالمشي يوميا لمدة لاتقل عن 45 دقيقة متواصلة 
تساهم في الحفاظ على معدل الضغط .. و تخفيف الوزن - و الوقاية من خطر الاصابة بالسكتات الدماغية و أمراض القلب ايضا.

السكتة السكتة الدماغية الكولسترول السكري اللحوم المصنعه

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