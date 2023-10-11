مش بس البرد.. تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي من مرض خطير

قدمت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، عددًا من النصائح الهامة حول تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والذي يعد مهم بشكل كبير قبل دخول الخريف والأطفال للمدارس لحمايتهم من أمراض عديدة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن لقاح الإنفلونزا المتوفر في فاكسيرا، يتضمن اللقاح الرباعي والذي يساعد في حماية الجسم من أخطر 4 فصائل من الإنفلونزا، ومن بينها "إنفلونزا الخنازير".

وتابعت أن الجرعة عبارة عن نصف مللي تؤخذ بالكتف كاملة من عمر 6 أشهر، لكن قد يحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

وأكدت أنه لا توجد موانع من تناول التطعيم باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كما لا يتعارض مع أي تطعيم آخر.

ومن المهم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمرضعات والحوامل.