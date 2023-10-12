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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس الأدوية.. 5 خطوات فعالة للتخلص من حساسية الخريف

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت سهام سوقية، خلال المنشور أهم الطرق لمكافحة حساسية الخريف.

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تندرج حساسية الخريف تحت فئة التهاب الأنف التحسسي ، وتسمى أيضًا حمى القش، 
والتي تحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم مع استنشاق حبوب اللقاح في الهواء، وتسبب

- حكة في العيون 
- سيلان أنف 
- العطس 
- التعب و الارهاق 
 

كيفية التعامل مع حساسية الخريف 

- ارتدي الكمامة 
إن تغطية فمك وأنفك بالقناع يساهم بشكل كبير جدا في الوقاية من التحسس الخريفي ..
 

- أغلق النوافذ الخاصة بك
النوافذ المفتوحة تدخل حبوب اللقاح في الخريف
عندما تكون الحساسية لديك مرتفعة استخدم مكيف الهواء او مروحة في منزلك 

- اغسل يديك ووجهك
بعد قضاء الوقت في الخارج، احرص على غسل يديك ووجهك عند عودتك إلى المنزل و بسرعة مما سيساعد على التخلص من حبوب اللقاح العالقة.

- غير ملابسك
الأمر لا يقتصر على بشرتك فقط: فحبوب اللقاح تستقر حتى على ملابسك تغيير ملابسك مباشرة عند عودتك الى المنزل بملابس نظيفة غير ملوثة بحبوب اللقاح سيبعد عنك الأشياء التي تسبب العطاس

ويمكن ان تساعدك بعض الاعشاب في تخفيف الاحتقان و التحسس 
مثل 
كوب من الزنجبيل الساخن 

كوب من الكركم الساخن 
كوب من اكليل الجبل الساخن 

كوب من الشاي الاخضر الساخن

حساسية حساسية الخريف حبوب اللقاح الجيوب الانفية علاج حساسية الخريف

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