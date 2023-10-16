لن تصدق.. تناول هذا النوع من العسل بديل للمضاد الحيوي

عسل المانوكا له خصائص فريدة من مضادة للميكروبات، كما يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات ومضادات الأكسدة.
يحصل على تأثيراته المضادة للبكتيريا من عنصر نشط يسمى ميثيل جليوكسال (MGO).
تركيز 3 مركبات مميزة موجودة في عسل مانوكا
( الليبتوسبرين - ميثيل جليوكسال - ثنائي هيدروكسي الأسيتون )
- يجعله قويًا بما يكفي ليكون علاجيا ، وافضل من باقي انواع العسل
- إن التأثيرات المضادة للبكتيريا لعسل مانوكا أعلى بكثير من باقي انواع العسل ، كما إنه أعلى بحوالي 100 مرة من أنواع العسل التقليدية الأخرى.
- يدعم التئام الجروح
- يهدئ التهاب الحلق
- يدعم صحة الأمعاء
- يعزز المناعة
- يهدئ قرحة المعدة
-مفيد لالتهاب المعدة والأمعاء
-مضادة للفيروسات
-مفيد في حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية
- يمنع نمو بكتيريا الفموية
- يحافظ على صحة اللثة ويمنع الالتهابات
-مضادة البكتيريا لعسل مانوكا تزيد من تأثيرات المضادات الحيوية لدى مرضى التليف الكيسي
- يعرف عسل مانوكا بخصائصه المضادة للبكتيريا والتئام الجروح
- يساعد عسل مانوكا في علاج نوعين من القرحة:
المرتبطة بالسكري وقرح المعدة.
- يحتوي على مركبات مفيدة للجهاز الهضمي
والتي قد تكون بمثابة البريبايوتكس ، مما يدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء
- يساهم في علاج الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة والارتجاع
المصدر times of india