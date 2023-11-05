لوك مختلف .. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

نشرت نور الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وظهرت نور الزاهد، مرتديه بنطال باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه توب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها، واختارت إكمال اللوك بجاكيت بسيط وجذاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نور الزاهد، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نور الزاهد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نور الزاهد