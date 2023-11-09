كاجوال مختلف.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هبة مجدي، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود والابيض، ونسقت معه توب وجاكيت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هبة مجدي