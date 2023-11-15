بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

نشرت الفنانة ملك قورة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ملك قورة، مرتدية بنطال باللون الأبيض مع قميص باللون الأبيض مع جاكيت الهلال الأحمر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ملك قورة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ملك قورة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ملك قورة