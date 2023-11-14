فستان لافت.. سارة نخلة تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة سارة نخلة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سارة نخلة، مرتديه فستان أنيق باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة نخلة في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها

كما اختارت سارة نخلة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سارة نخلة