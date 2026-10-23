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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مديرية أمن الإسكندرية
مديرية أمن الإسكندرية
أحمد بسيوني

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو نشرتها المتهمة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا، تبين احتواؤه على مقاطع فيديو وأدلة مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.

وبمواجهة المتهمة، أقرت، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما أُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وزارة الداخلية صانعه محتوى فيديوهات مخله مديرية أمن الإسكندرية

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