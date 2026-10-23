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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء النخيل .. حملات رقابية على شواطئ العجمى غرب الإسكندرية

إخلاء شواطئ غرب الإسكندرية
إخلاء شواطئ غرب الإسكندرية
أحمد بسيوني

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة رقابية على شواطئ العجمي، لمتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة للشواطئ وإجراءات السلامة، والتأكد من منع نزول المواطنين إلى مياه البحر، حفاظًا على أرواح المصطافين.

أسفرت الحملة عن إخلاء الرواد من شاطئ النخيل، ومصادرة 14 شمسية، لعدم تسليم الشاطئ إلى المستأجر واستمرار غلقه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مخالفات وضمان تنفيذ قرار الغلق.

وتابعت الحملة استمرار غلق شاطئي الكناري وزهراء الهانوفيل، والتأكد من عدم استقبال الرواد، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأنهما.

وشملت أعمال المرور متابعة التزام مستأجري شواطئ العجمي بمنع نزول المواطنين إلى مياه البحر، وفقًا لتعليمات السلامة المعلنة ورفع الراية الحمراء، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية أرواح المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتعليمات الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث قادها الدكتور ياسر جابر، مدير عام الإدارة العامة للمصايف، بمشاركة الرائد نبيل، مراقب عام شواطئ القطاع الغربي، ومحمد زهرة من قسم المتابعة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار الحملات الرقابية والمرور الميداني على شواطئ الإسكندرية، لرصد المخالفات والتعامل معها، والتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة وإجراءات السلامة، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط بالشواطئ.

شواطئ شاطئ النخيل الإسكندرية غرب الإسكندرية

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