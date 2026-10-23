تصعيد خالد النمر سكرتيرا عاما لمحافظة المنوفية

تولى خالد النمر رسمياً مهام منصبه الجديد سكرتيراً عاماً لمحافظة المنوفية، عقب صدور قرار تصعيده في إطار حركة القيادات المحلية الجديدة بوزارة التنمية المحلية، والتي تهدف إلى دفع عجلة العمل التنفيذي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

​ويمتلك "النمر" سجلاً حافلاً بالخبرات الإدارية والميدانية؛ حيث شغل عدة مناصب قيادية سابقة في الإدارة المحلية حقق خلالها نجاحات ملموسة في متابعة المشروعات الخدمية والتواصل المباشر مع الأهالي.

​وأكد السكرتير العام الجديد عقب تسلمه مهام عمله على حرصه التام على بذل أقصى الجهد والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة بكافة مراكز وقرى المحافظة.