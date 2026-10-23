تكثيف المتابعة الميدانية لمساجد المنوفية لتحقيق الانضباط الإداري والدعوي

شهدت مديرية أوقاف المنوفية، اليوم، حملة مكثفة للمرور والمتابعة الميدانية على المساجد؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبمتابعة مستمرة من فضيلة الدكتور معوض حماد، وكيل الوزارة.

​وقاد الشيخ شريف منصور، مدير إدارة شئون الإدارات بالمديرية، يرافقه السادة مديري الإدارات الفرعية، جولات ميدانية واسعة شملت عدداً من مساجد المديرية؛ بهدف تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري والدعوي، ومتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مدى الالتزام بخطبة الجمعة موضوعاً وووقتاً.

​وشملت الجولات متابعة الأنشطة الدعوية والقرآنية، والاطمئنان على تهيئة المساجد ونظافتها التامة لحُسنِ استقبال ضيوف الرحمن، فضلاً عن التأكيد على التزام الجميع بكافة تعليمات الوزارة، مع التشديد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.