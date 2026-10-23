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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية : تحرير 648 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 80 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بنطاق المحافظة

حملات تموينية
حملات تموينية

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً عن جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الوحدات المحلية، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، حيث تم تحرير 648 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية موسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار أسبوع بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تضمنت 389 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و259 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية ، ضبط 80 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بشبين الكوم وكذا تحرير محاضر جنح ضد محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار والتربح بدون وجه حق  وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

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