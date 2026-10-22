متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

استقبل طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة المنوفية .

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات ومعدلات التنفيذ، وبحث سبل تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وأكد، معاون وزير الإسكان حرصه على دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات وتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية، ويسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

وأكد، رشدى حرص الشركة على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع مراحل التنفيذ، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمنطقة ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها لخدمة المواطنين.