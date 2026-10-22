قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا
وزير العمل يؤكد أهمية زيادة نسبة تشغيل النساء ودعم ذوي الهمم في المصانع
وزير العمل: تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في مختلف الفرص خلال 12 عاما
واشنطن ستحدد ساعة الصفر.. نتنياهو لـ إسرائيل هيوم: مجتبى خامنئي أمر بتطوير منظومة التفجير النووي
أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى
مدير البيت الروسي بالإسكندرية : تعاون مع مصر في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم
تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين
طبول الحرب تدق مجددا.. إسرائيل تخشى ضربة إيرانية استباقية وتستعد لمواجهة عسكرية جديدة
ممر شرفي يختصر سنوات العطاء.. طلاب ومعلمون يكرمون عاملًا بلغ سن التقاعد
منير فخري عبد النور: مصر بحاجة إلى نموذج للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص
محمد أنيس: منتدى مصر منصة لتنفيذ المعادلة التشاركية بين الحكومة والمجتمع
الرئيس السيسي في جلسة الخطاب الديني بمنتدى مصر: الدول تنظم حياتها بالقوانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه المنوفية يتابع سير العمل بمحطات فرع الشركة بشبين الكوم

رئيس شركة مياه المنوفية
رئيس شركة مياه المنوفية

تفقد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، سير العمل بعملية رفع بخاتي 2 ومحطة رفع رقم 10 بمدينة شبين الكوم في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والحرص على انتظام سير العمل ورفع كفاءة التشغيل .

واطمأن خلال الجولة على انتظام العمل ومتابعة الحالة التشغيلية للمحطتين، ومدى جاهزية المعدات والطلمبات، والتأكد من الالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة، بما يسهم في ضمان استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي بكفاءة والحفاظ على سلامة واستدامة المنظومة.

وأكد رئيس الشركة أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمحطات وعمليات الرفع، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة المقدمة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس شركة المياة تفقد محطة شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

نوعيه

الكشف المبكر ينقذ الحياة.. جلسة توعية بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

بالصور

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد