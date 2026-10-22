رئيس مياه المنوفية يتابع سير العمل بمحطات فرع الشركة بشبين الكوم

تفقد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، سير العمل بعملية رفع بخاتي 2 ومحطة رفع رقم 10 بمدينة شبين الكوم في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والحرص على انتظام سير العمل ورفع كفاءة التشغيل .

واطمأن خلال الجولة على انتظام العمل ومتابعة الحالة التشغيلية للمحطتين، ومدى جاهزية المعدات والطلمبات، والتأكد من الالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة، بما يسهم في ضمان استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي بكفاءة والحفاظ على سلامة واستدامة المنظومة.

وأكد رئيس الشركة أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمحطات وعمليات الرفع، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة المقدمة للمواطنين.