تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت هيدي كرم، مرتديه فستان أنيق تايجر باللون الاسود والبيج ذا تصميم مختلف ومميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هيدي كرم