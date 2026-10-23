قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
ترك المنزل بإرادته.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مساومة أب على عودة نجله بالجيزة
المالية: نستهدف خفض أعباء الدين إلى أقل من 70% من الإيرادات بحلول يونيو المقبل
نتنياهو: سندمر حي الخليل بعد استهداف جنودنا في الكمين
الزعرور الأحمر في سانت كاترين.. حكاية كنز جبلي يبحث عنه الجميع وتلاحقه آمال تقوية القلب
المالية: نستهدف توفير حيز مالي أكبر بحلول 2030 دون فرض أعباء جديدة
جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم الخليل
تهدد مستقبل المهنة.. نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب
جوتيريش يلقي كلمة في جامعة القاهرة.. غداً
منتدي مصر2026.. وزير المالية: وضع سقوف مرنة ومستهدفات لإدارة الدين الخارجي
وزيرا خارجية مصر و باكستان يبحثان احتواء التصعيد الإيراني الأمريكي
السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مساعد وزير الثقافة للتحول الرقمي يزور مكتبة مصر العامة الرئيسية لبحث مستجدات التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

استقبلت مكتبة مصر العامة الرئيسية، الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الثقافة للتحول الرقمي، والوفد المرافق له، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على ما تحقق من خطوات في مسيرة التحول الرقمي بمنظومة مكتبات مصر العامة، ومناقشة سبل تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين.


وكان في استقبال الوفد الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، حيث شهد اللقاء استعراضًا لجهود المكتبة في تطوير منظومة العمل الرقمي، ومناقشة أبرز التحديات الفنية والتقنية التي تواجه استكمال التحول الرقمي في قطاع المكتبات والثقافة، إلى جانب متطلبات تطبيق معايير الأمن السيبراني وتأمين البيانات وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية بكفاءة وأمان.


وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل المكتبة، اطّلع خلالها الوفد على نظام إدارة المكتبات الآلي «كوها» (Koha)، والمنصات الإلكترونية التي تستخدمها المكتبة، وتقنيات الإعارة الذاتية ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID)، بالإضافة إلى منصة «نوري» المخصصة للأطفال، وما تتيحه من محتوى وخدمات رقمية داعمة للتعلم والمعرفة.


كما شملت الجولة الاطلاع على خدمات المكتبة المتنقلة والقوافل التدريبية، وزيارة قسم التدريب، للتعرف على البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها المكتبة لتنمية المهارات التكنولوجية، وتعزيز الثقافة الرقمية، والمساهمة في محو الأمية الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وبناء مجتمع المعرفة.


وتناول اللقاء كذلك الخطوات المستقبلية المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية، ودراسة نقل البيانات واستضافتها على خوادم داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز سيادة البيانات ويدعم متطلبات حمايتها وتأمينها، فضلًا عن بحث آليات التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحديد الاحتياجات الفنية والتكنولوجية اللازمة لاستكمال مراحل التحول الرقمي الشامل لخدمات مكتبات مصر العامة.


وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة ومكتبات مصر العامة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتحديث نظم إدارة المعرفة، وتعزيز أمن المعلومات، بما يسهم في بناء منظومة مكتبات حديثة وآمنة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

مكتبة مصر العامة الرئيسية الدكتور خالد شريف وزير الثقافة للتحول التحول الرقمي مكتبات مصر العامة الدكتورة رانيا شرعان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

الحج السياحي ٢٠٢٦

متى تعود أموالك؟.. موعد استرداد مقدم حج القرعة السياحية 2027 عبر بنك مصر

التوقيت الشتوي

عقارب الساعة تتراجع.. مصر تستعد لوداع التوقيت الصيفي وبدء العد التنازلي للشتوي

تجديد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

لتفادي الإلغاء.. شروط تجديد بطاقة التموين وتحديث البيانات 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد