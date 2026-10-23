مساعد وزير الثقافة للتحول الرقمي يزور مكتبة مصر العامة الرئيسية لبحث مستجدات التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني

استقبلت مكتبة مصر العامة الرئيسية، الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الثقافة للتحول الرقمي، والوفد المرافق له، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على ما تحقق من خطوات في مسيرة التحول الرقمي بمنظومة مكتبات مصر العامة، ومناقشة سبل تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين.



وكان في استقبال الوفد الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، حيث شهد اللقاء استعراضًا لجهود المكتبة في تطوير منظومة العمل الرقمي، ومناقشة أبرز التحديات الفنية والتقنية التي تواجه استكمال التحول الرقمي في قطاع المكتبات والثقافة، إلى جانب متطلبات تطبيق معايير الأمن السيبراني وتأمين البيانات وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية بكفاءة وأمان.



وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل المكتبة، اطّلع خلالها الوفد على نظام إدارة المكتبات الآلي «كوها» (Koha)، والمنصات الإلكترونية التي تستخدمها المكتبة، وتقنيات الإعارة الذاتية ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID)، بالإضافة إلى منصة «نوري» المخصصة للأطفال، وما تتيحه من محتوى وخدمات رقمية داعمة للتعلم والمعرفة.



كما شملت الجولة الاطلاع على خدمات المكتبة المتنقلة والقوافل التدريبية، وزيارة قسم التدريب، للتعرف على البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها المكتبة لتنمية المهارات التكنولوجية، وتعزيز الثقافة الرقمية، والمساهمة في محو الأمية الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وبناء مجتمع المعرفة.



وتناول اللقاء كذلك الخطوات المستقبلية المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية، ودراسة نقل البيانات واستضافتها على خوادم داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز سيادة البيانات ويدعم متطلبات حمايتها وتأمينها، فضلًا عن بحث آليات التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحديد الاحتياجات الفنية والتكنولوجية اللازمة لاستكمال مراحل التحول الرقمي الشامل لخدمات مكتبات مصر العامة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة ومكتبات مصر العامة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتحديث نظم إدارة المعرفة، وتعزيز أمن المعلومات، بما يسهم في بناء منظومة مكتبات حديثة وآمنة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.