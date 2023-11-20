بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت ياسمين صبري، مرتديه بدله كلاسيكيه باللون الابيض، ووضعت بالطو على كتفيها باللون الأبيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين صبري