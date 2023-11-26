أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

شاركت الفنانة هنا شيحة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت هنا شيحة، مرتديه بنطالا باللون الأبيض مع توب أنيق باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا شيحة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية.

كمل اختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا شيحة