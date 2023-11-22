في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وظهرت ياسمين صبري، داخل مدينة الملاهي بإطلالة بسيطة حيث ارتدت جيب قصيرة باللون البينك مع بلوفر باللون الأبيض، ونسقت معهم جاكيت باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين صبري….