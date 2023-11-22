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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

هايدي موسى
هايدي موسى

شاركت المطربة هايدي موسى، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت هايدي موسى، مرتديه جاكيت بدلة كلاسيك باللون الاسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

 ومن الناحية الجمالية أعتمدت هايدي موسى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هايدي موسى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هايدي موسى

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