بعد اكتساح تركيا.. موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إيطاليا فوزًا كبيرًا على حساب تركيا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

إيطاليا تحسم الشوط الأول بثلاثية

دخل المنتخب الإيطالي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق أليساندرو باستوني، الذي وضع الآتزوري في المقدمة عند الدقيقة التاسعة.

واصلت إيطاليا ضغطها الهجومي، وتمكنت من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 بواسطة دافيد فراتيسي، قبل أن يعزز مايكل كايود تقدم منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثالث بعد مرور خمس دقائق فقط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن المنتخب التركي من تقليص الفارق، بعدما سجل باريش ألبير يلماز هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 47.

لكن رد إيطاليا جاء سريعًا، حيث أضاف بيو إسبوسيتو الهدف الرابع في الدقيقة 50، ليعيد الفارق إلى ثلاثة أهداف.

وسجل المنتخب التركي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 57، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR» بسبب وجود حالة تسلل.

إيطاليا تحصد أول 3 نقاط

وانتهت المباراة بفوز إيطاليا 4-1، لتحصد أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، بينما تلقت تركيا هزيمتها الثانية لتبقى دون رصيد من النقاط.

وفي الجولة المقبلة، يلتقي المنتخب الإيطالي مع فرنسا، بينما تعود تركيا لمواجهة إيطاليا مجددًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان منتخب فرنسا قد حقق الفوز على بلجيكا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط.

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره الفرنسي، في الجولة المقبلة من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

وتقام المباراة يوم الجمعة 2 أكتوبر، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في مواجهة مرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات.