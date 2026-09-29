العشري: مواجهة جنوب السودان صعبة بسبب النجيل الصناعي.. ولا بديل عن الفوز

أكد نادر العشري، نجم غزل المحلة السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن اللعب على أرضية من النجيل الصناعي يزيد من صعوبة المباراة على الفراعنة.

وأضاف العشري خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن تحقيق الفوز على جنوب السودان سيعيد منتخب مصر إلى الطريق الصحيح، وسيخفف من حالة الجدل المحيطة بالفريق والجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى.

وتحدث نجم غزل المحلة السابق عن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن من حق حسام حسن انتقاد أي لاعب من الناحية الفنية، كما أن له كامل الحرية في اختيار قائمته دون الحاجة لتبرير قراراته، لكنه اعتبر أن تصريحاته قبل مباراة أنجولا لم تكن موفقة، خاصة أنها جاءت بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي منتخب مصر لم يقدموا مستواهم المعتاد أمام أنجولا، مشددًا على أنه لا يوجد أي لاعب فوق التغيير، وأن قرارات المدير الفني يجب أن تحظى بالاحترام.