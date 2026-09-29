محمد أضا: تصريحات حسام حسن النهاردة «في الجول».. وستكون مفتاح الفوز

أثنى الإعلامي محمد طارق أضا على التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وجنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مصر والوطن العربي كله كان قاعد مستني المؤتمر الصحفي والجميع مستني تصريحات حسام حسن».

وأردف قائلًا: «حسام حسن قال تصريحات في الجول.. وبالتصريحات دي بقولكم مصر بكرة هتكسب إن شاء الله.. والأداء سيكون مغايرًا لمباراة أنجولا».

وتابع أضا: «الناس النهاردة كانت قاعدة متصيدة لحسام حسن، ولو كان تجاهل الرد على تصريحاته حول الشناوي كانوا هيسكبوا مزيدًا من البنزين على النار».

ورأى أضا أن حسام حسن أعاد الأمور إلى نصابها الصريح بتصريحاته اليوم، معتبرًا أن التصريحات كانت إيجابية جدًا.