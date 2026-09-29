قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. الإفتاء: لا يباح في هذه الحالة
تحذير من شبورة الصباح وأمطار متفرقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الزمالك يسدد 500 ألف دولار لعمر فرج.. سهام صالح تكشف التفاصيل
مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
زيزو بديلا لصلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب السودان
صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق
جريت وول تكشف الستار عن تانك 300 هوك تريل الجديدة
6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
إعلام يمني: معارك عنيفة بين القوات المسلحة والحوثيين في كهبوب والشريرة
بالتزامن مع انتصارات أكتوبر.. انطلاق معرض الشلاتين الأول لكتاب الطفل الأحد المقبل
عملوه ساندوتش.. حسام غالي يتحدث عن مصير حسام حسن وهجوم الجميع عليه
ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. الإفتاء: لا يباح في هذه الحالة

النوم بعد صلاة الفجر
النوم بعد صلاة الفجر
أمل فوزي

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن هناك حالة لا يُباح فيها للمسلم أن يعاود النوم بعد صلاة الفجر أو النوم بعد صلاة الصبح حاضرًا.

وأوضحت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: ( هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله ؟ )، أن نوم الصبحة أي النوم بعد صلاة الفجر مباح إلا إذا أدى إلى تضييع واجب، فالسعي إلى المعالي والمكارم دأب المثابرين، وعادة المجدين.

هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله

وتابعت : وكذلك ورد عن هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟ أو ما يعرف بنوم الصبحة؟ في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي : وسئل مالك عن النوم بعد صلاة الصبح فقال ما أعلمه حراما نعم ورد أن الأرض عجت من نوم العلماء بالضحى مخافة الغفلة عليهم.

هل يجوز النوم بعد الفجر

لم يرد نص يمنع النوم بعد الفجر ، فهو باق على الأصل ( وهو الإباحة )، ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم إذا صلوا الفجر جلسوا في مصلاهم حتى تطلع الشمس ، كما ثبت في " صحيح مسلم 1/463 رقم 670 " من حديث سماك بن حرب قال : ( قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، كثيراً ، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس قام ؛ وكانوا يتحدثون ، فيأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ويتبسم .

وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك لأمته في بكورها ، كما في حديث صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم بارك لأمتي في بكورها ) قال : وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم في أول النهار ، وكان صخرٌ رجلاً تاجراً ، وكان يبعث تجارته أول النهار ، فأثرى وأصاب مالاً . خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد فيه جهالة .

وجاء ما يشهد له من حديث علي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم جميعاً - ومن هنا كره بعض السلف النوم بعد الفجر ، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5/222 رقم 25442 ) بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أنه قال : كان الزبير ينهى بنيه عن التصبح ( وهو النّوم في الصّباح ) ، قال عروة : إني لأسمع أن الرجل يتصبح فأزهد فيه .

وورد أن الخلاصة أن الأولى بالإنسان أن يقضي هذا الوقت فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة ، وإن نام فيه ليتقوى على عمله فلا بأس ، لا سيما إذا كان لا يتيسر له النوم في غير هذا الوقت من النهار ، وخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5/223 رقم 25454 ) من حديث أبي يزيد المديني قال : غدا عمر على صهيب فوجده متصبّحاً ، فقعد حتى استيقظ ، فقال صهيب : أمير المؤمنين قاعد على مقعدته ، وصهيب نائم متصبّح !! فقال له عمر : ما كنت أحب أن تدع نومة ترفق بك .

هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله هل النوم بعد الفجر يغضب الله النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله هل النوم بعد صلاة الفجر النوم بعد صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

مصر للطيران

يا بلاش.. تفاصيل قسط تذكرة مصر للطيران بدون فوائد

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة

سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة

ترشيحاتنا

رامي وحيد

رامي وحيد عن بداياته مع نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي: كنت صغير ومش مدرك قيمتهم

ارشيفية

وزير الثقافة الأسبق: المخابرات الأجنبية فشلت في تحديد موعد العبور في أكتوبر 1973

سلوى خطاب

سلوى خطاب تكشف تفاصيل الجزء الثاني من "نيللي وشريهان": اتفقنا لكن الكتابة لم تبدأ بعد

بالصور

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد