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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيرة إسماعيل لـ صدى البلد: اعتزالي الفن شائعة والحجاب لايمنعني من التمثيل

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

نفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل الأخبار المغلوطة بشان اعتزالها الفن، مؤكدة أن كل ما يتردد بشان هذا الأمر غير صحيح . 

وقالت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لصدي البلد: أنا غير معتزلة الفن كما يعتقد البعض، وقد قدمت اعمال عديدة بعد ارتدائي الحجاب ، ولعل اول امر فعلته بعد تلك الخطوة هو ظهوري في برنامج صباح الخير يا مصر، وأعلنت من خلاله أنني مستمرة في تقديم أعمال فنية . 

وتابعت مشيرة إسماعيل :الحجاب بالنسبة لي أمرا عاديا، فلدي شقيقات محجبات، أما سبب ارتدائي الحجاب فهذا سر بيني وبين الله لن أبوح به ولا أريد أن اطلع  أحد عليه، ولكني اتخذت القرار وأنا في الشارع وهذا كل ما أستطيع قوله.

وكانت قد كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل في حوار سابق لصدي البلد  عن أهم المسارح التي قدمت علي خشبتها الاستعراضات اثناء مشاركتها في الفرقة القومية .

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وقالت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: بالتأكيد مسرح الكرملين من أهم المسارح التي وقفت علي خشبتها  فهو “مهول” .

وأضافت مشيرة إسماعيل: شاهدت وقدمت استعراضات على أعظم مسارح العالم ومنها الكرملين ومسرح آخر لن يصدق أحد أنه موجود فى كوريا الشمالية، وبالمناسبة هم أيضاً كانوا يمتلكون أعظم أوبرا فى العالم من وجهة نظري، وهي أوبرا الثورة، والتى تسرد تفاصيل قيام ثورتهم.

 

وتتابع مشيرة إسماعيل: "مسرح الكرملين كان به إمكانيات متطورة للغاية ولم أكن قد رأيتها من قبل، كما وقفت على أوبرا المجر، والتى كانت نسخة طبق الأصل من الأوبرا المصرية التى تعرضت إلى الحريق الشهير، فقد شعرت أنني أقف على مسرح دار الأوبرا المصرية، والتى حالفني الحظ بوقوفي على خشبة مسرحها فى سن صغيرة، إذ شاركت فى أعمال فنية واستعراضية عرضت عليها وحضرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

مشيرة إسماعيل صباح الخير يا مصر جمال عبد الناصر الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل الراحل جمال عبد الناصر

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