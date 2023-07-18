بـ لوك جديد.. حمادة هلال يفاجئ جمهوره على إنستجرام

شارك الفنان حمادة هلال، صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بلوك جديد، وتسريحة شعر خطفت أنظار جمهوره، ولاق تفاعلاً عبر التعليقات،

وكشف الفنان حمادة هلال أن تقديم جزء رابع من مسلسل “المداح” فكرة قائمة، لكن لم يتم تحديد موعد لتقديمه.

وقال، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "محتاج راحة شوية من شخصية صابر المداح، لأنني عندما أدخل فى تصوير جزء جديد تسيطر عليّ حالة خاصة بالمسلسل، ومحتاج الفترة القادمة أن أقدم أفكارا مختلفة، ولا يوجد مانع أن أقدم بعدها جزءا جديدا من المداح".

وعن تقديمه لثلاثة أجزاء متتالية، أكد حمادة هلال أن الذي دفعه لتقديم هذه الأجزاء المتتالية هو الجمهور الذي يطالب عند انتهاء كل جزء بتقديم جزء جديد، قائلا: “الجمهور هو ما يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح”.