أخبار الفن| بيومي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانية.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc .

وكشف الفنان خالد النبوي عن العديد من التفاصيل حول حياته الشخصية والمهنية ، وعلاقته بالراحل عبد الرحمن الابنوي ، والذي كان يصطحبه الى لقاءات مع الكاتب الراحل نجيب محفوظ .

وتطرق خالد النبوي عن العديد من الأمور الطريفة ومنها ، انها يقوم بأخد اللوف من الفنادق ، ليرد الإعلامي محمود سعد بأنه شخصياً يقوم بأخد “ الشباشب فقط ” .

حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc .

وكشف الفنان خالد النبوي عن رفضه القيام بدور إرهابي فى عدد من الأعمال الفنية العالمية ، مؤكدًا ان الامر تكرر أكثر من مرة .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمجموعة من الاسرائليين يهاجمون منزل الفنانة دلال أبو آمنة .

وجاءت مهاجمة الفنانة دلال أبو آمنة بعد ان تم الافراج عنها من قبل قوات الاحتلال بعد ان هاجمت ما يقومون به من إعتداءات غير إنسانية فى حق الشعب الفلسطيني من خلال منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

نشرت إحدي الشركات المتخصصة فى مجال تسهيل إجراءات الحصول على جنسية إحدي الدول الأجنبية ، فيديوهات للفنان بيومي فؤاد أثناء توقيعه طلب للحصول على جنسية أجنبية .

وظهر بيومي فؤاد انه قام بطلب الحصول على الجنسية الثانية وجواز سفر الكاريبي، لتسهيل استخراج الفيزا لبعض الدول .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام ” ، فيديو للفنانة عبير نعمة من أحدث حفلاتها ، وقد ظهرت متأثرة وتبكي على المسرح.

وقالت عبير نعمة خلال بكائها على المسرح : iam divorced “ أنا مطلقة ”.

يستعد المطرب عمرو دياب لإقامة حفل غنائى استثنائى يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي بالرياض وتحديدا على مسرح أبو بكر سالم.