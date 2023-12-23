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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| بيومي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانية.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

 

خالد النبوي: أحرص على أخذ"لوف" الفنادق.. ومحمود سعد: بفضل الشباشب

حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc . 

وكشف الفنان خالد النبوي عن العديد من التفاصيل حول حياته الشخصية والمهنية ، وعلاقته بالراحل عبد الرحمن الابنوي ، والذي كان يصطحبه الى لقاءات مع الكاتب الراحل نجيب محفوظ . 

 

وتطرق خالد النبوي عن العديد من الأمور الطريفة ومنها ، انها يقوم بأخد اللوف من الفنادق ، ليرد الإعلامي محمود سعد بأنه شخصياً يقوم بأخد “ الشباشب فقط ” .

 

خالد النبوي: رفضت دور الإرهابي .. ولهذا السبب توقف مسلسل مصطفي محمود

حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc .

وكشف الفنان خالد النبوي عن رفضه القيام بدور إرهابي فى عدد من الأعمال الفنية العالمية ، مؤكدًا ان الامر تكرر أكثر من مرة .

خالد النبوي: رفضت دور الإرهابي .. ولهذا السبب توقف مسلسل مصطفي محمود

خالد النبوي: يوسف شاهين أهم وأخطر مخرج في الوطن العربي إلى الآن

في خطر.. إسرائليون يهاجمون منزل فنانة فلسطينية I تفاصيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمجموعة من الاسرائليين يهاجمون منزل الفنانة دلال أبو آمنة  .

وجاءت مهاجمة الفنانة دلال أبو آمنة بعد ان تم الافراج عنها من قبل قوات الاحتلال بعد ان هاجمت ما يقومون به من إعتداءات غير إنسانية فى حق الشعب الفلسطيني من خلال منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

 

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

نشرت إحدي الشركات المتخصصة فى مجال تسهيل إجراءات الحصول على جنسية إحدي الدول الأجنبية ، فيديوهات للفنان بيومي فؤاد أثناء توقيعه طلب للحصول على جنسية أجنبية . 

وظهر بيومي فؤاد انه قام بطلب الحصول على الجنسية الثانية وجواز سفر الكاريبي، لتسهيل استخراج الفيزا لبعض الدول . 

 

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام ” ، فيديو للفنانة عبير نعمة من أحدث حفلاتها ، وقد ظهرت متأثرة وتبكي على المسرح.

وقالت عبير نعمة خلال بكائها على المسرح : iam divorced “ أنا مطلقة ”.

 

14 الف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض

 

يستعد المطرب عمرو دياب لإقامة حفل غنائى استثنائى يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي بالرياض وتحديدا على مسرح أبو بكر سالم.

 

 

 

الأخبار المحلية والعالمية sold out الراحل نجيب محفوظ الاعلامي محمود سعد الشعب الفلسطيني الفنان خالد النبوي بيومي فؤاد خالد النبوى

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