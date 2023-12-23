في خطر.. إسرائليون يهاجمون منزل فنانة فلسطينية I تفاصيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمجموعة من الاسرائليين يهاجمون منزل الفنانة دلال أبو آمنة .

وجاءت مهاجمة الفنانة دلال أبو آمنة بعد ان تم الافراج عنها من قبل قوات الاحتلال بعد ان هاجمت ما يقومون به من إعتداءات غير إنسانية فى حق الشعب الفلسطيني من خلال منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

دلال أبو آمنة فنانة وباحثة فلسطينية ولدت في 9 أبريل 1983 بمدينة الناصرة، شمال فلسطين المحتلة، هي مغنية فلسطينية وباحثة في مجال علم الدماغ ذاع سيطها فى فلسطين في عمر السادسة عشرة، حيث عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة إلى جانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي.

تزوجت دلال أبو آمنة من الطبيب والشاعر عنان عباسي بعد أن تعرفت عليه أثناء مرحلة الدراسة، واسفرت الزيجة عن انجاب لورا وهشام.

شهد لها كبار موسيقيي العالم العربي مثل صلاح الشرنوبى وأصالة نصري وأشادوا بصوتها الذي يدمج برأيهم بين الأصالة والحداثة ويوصفون أسلوبها الغنائي بالجمع بين الأصالة ومواكبة جيل الشباب والمستمع الغربى.

ترسخ دلال أبو آمنة فى أغانيها فكرة الهوية الفلسطينية ودعم قضية الشعب الفلسطينى.

تتبنى دلال أبو آمنة مشروع "يا ستى" المكون من مجموعة من الجدات الفلسطينيات كبار السن واللاتى يتغنين معها على المسرح بوصلات غنائية نسائية فلسطينية.