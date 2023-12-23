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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشهد بالروسية.. خالد النبوي يكشف عن سر لأول مرة بفيلم الديلر

خالد النبوي
خالد النبوي

حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc . 

وكشف خالد النبوي عن كواليس فيلم الديلر ، مؤكداً انه ذهب الى المركز الثقافي الروسي فى القاهرة من أجل تعلم القاء الخطبة التى قدمها فى أحدي مشاهد العمل بالروسية . 

وأضاف خالد النبوي : ان المشهد فى البداية لم يكن مكتوب بهذا الشكل ، ولكنه تحدث مع المؤلف د. مدحت العدل من أجل ان يكون المشهد كما ظهر فى العمل . 

وتابع خالد النبوي : ان المؤلف د. مدحت العدل شخص متواضع ووافق على اقتراحه ، وكان الأزمة فى أقناع منتج العمل وهو الفنان سامي العدل بتصوير بشكل ضخم خاصة وانه سوف يكبده مبلغ كبير ، والا انه وافق على هذا الأمر .

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ومن ناحية أخري يخوض خالد النبوي الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

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