خالد النبوي: يوسف شاهين أهم وأخطر مخرج في الوطن العربي إلى الآن

حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc .

وقال خالد النبوي : يوسف شاهين أهم وأخطر مخرج فى الوطن العربي الى الأن ، ويعد المقياس بالنسبة الى المخرجين .

وتابع خالد النبوي : ليس صحيحاً ان أفلام يوسف شاهين لا يفهمها المشاهد ، فهل افلام أنت حبيبي او الارض أو صلاح الدين لم يفهمها الجمهور .

ويضيف خالد النبوي حديثه قائلاً : ومشكلة ان الممثلين يقلدون يوسف شاهين فى الاعمال التى قام باخراجها تعود لهم .

ومن ناحية أخري يخوض خالد النبوي الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.