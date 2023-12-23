14 الف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض

يستعد المطرب عمرو دياب لإقامة حفل غنائى استثنائى يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي بالرياض وتحديدا على مسرح أبو بكر سالم.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض



وكشفت الجهة المنطمة عن أسعار تذكر الحفل ، والتي تبدأ من 295 ريال سعودي أى ما يعادل ٢٤٢٥ جنية مصر ، وتصل الى 1800 ريال سعودي ، وهو ما يعادل ١٤٨٠٢ جنية مصري .



ألبوم عمرو دياب

ويستعد الفنان عمرو دياب لطرح البومه الجديد المكون من 12 أغنية والذى يحمل اسم "مكانك" وذلك بمناسبة راس السنة الجديدة.

ونشرت الشركة المنتجة لـ ألبوم عمرو دياب تعليقا عبر صفحتها على فيسبوك، معلقة: 12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبا.

عمرو دياب

تصدر عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهور عمرو دياب مع اقتراب مطلع عام 2024.

ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى.