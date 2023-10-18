أول تعليق لـ دلال أبو آمنة بعد خروجها من سجن الاحتلال

أعلنت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة عن خروجها من سجن الاحتلال بعد قضاء ليلتين دون أسباب.



وعلقت دلال فى أول تصريح لها عقب خروجها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلمًا وبهتانًا.. أنا حرّة.

وتابعت: حرّة كما كنت وحرّة كما سأبقى دومًا وأبدًا وجسدي الذي هَزُل بسبب إضرابي عن الطعام طيلة الثلاثة أيام أصبح الآن أقوى.. وإيماني بالله أعمق.. وقناعتي برسالتي وتكليفي زاد أضعافا.. حاولوا تجريدي من انسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبّلوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة.



وتابعت: سيبقى صوتي رسولاً للحب مدافعًا عن الحق في هذه الدنيا. شكرًا لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف. ومحبّتي وامتناني لعائلتي الحبيبة لزوجي وأولادي وأمي وأخواتي وأصدقائي الذين تحمّلوا وعانوا الكثير من أجلي. أحبّكم جميعًا في الله والحمدلله

اعتقال دلال أبو آمنة

وكانت الكاتبة سامية عياش، قد أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة “إنستجرام”، عن اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت الكاتبة سامية عياش: “أنباء عن اعتقال الفلسطينية دلال أبو آمنة بعد تحريض من المستوطنين، وهي الآن تخضع للتحقيق”.