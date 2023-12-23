خالد النبوي: رفضت دور الإرهابي .. ولهذا السبب توقف مسلسل مصطفي محمود

حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc .

وكشف الفنان خالد النبوي عن رفضه القيام بدور إرهابي فى عدد من الأعمال الفنية العالمية ، مؤكدًا ان الامر تكرر أكثر من مرة .

وأستكمل خالد النبوي : انه إعتذر عن بطولة مسلسل عالمي يتم تصويره فى أوروبا من أجل انشغاله فى ذات الوقت بتصوير دوره فى مسلسل واحة الغروب .

وتابع خالد النبوي : ان مسلسل “ مصطفي محمود ” توقف لانه لن يسطيع تقديمه الا بعد التحضير له لاكثر من عامين .

واستكمل خالد النبوي : انه قام بالتخصير على مدار 5 شهور للعمل دون وجود جهة تعاقد .

ومن ناحية أخري يخوض خالد النبوي الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.