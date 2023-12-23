بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام ” ، فيديو للفنانة عبير نعمة من أحدث حفلاتها ، وقد ظهرت متأثرة وتبكي على المسرح.

وقالت عبير نعمة خلال بكائها على المسرح : iam divorced “ أنا مطلقة ” .

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وكان قد أحيا الفنان صابر الرباعي، حفل غنائي ساهر له مع الفنانة أسما لمنور، والفنانة عبير نعمة، بدولة الكويت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل صابر الرباعي وأسما لمنور وعبير نعمة، التذاكر للجمهور، وتكونت بالفئات السعرية التالية: (150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي، 30 دينار كويتي).

و نشرت الفنانة عبير نعمة، ڤيديو جديد لأغنيتها “بصراحة” والتي طرحتها مؤخراً من خلال القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وعلقت عبير نعمة، على الأغنية من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام قائلة: “بنص قلب”.