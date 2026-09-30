جنوب أفريقيا تتوج بذهبية الفرق ببطولة أفريقيا للناشئين للريشة الطائرة

توج منتخب جنوب أفريقيا بذهبية منافسات الفرق في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة تحت 19 سنة، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

جاء تتويج منتخب جنوب أفريقيا باللقب بعد مشوار قوي في منافسات الفرق، التي أقيمت ضمن فعاليات البطولة القارية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وأقيمت منافسات الفرق خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر، على أن تنطلق منافسات الفردي بداية من 30 سبتمبر وحتى ختام البطولة.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 12 منتخبًا، هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا.

كان المنتخب المصري قد وقع على رأس المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتونس، ونجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما استهل مشواره بالفوز على تونس وزيمبابوي بنتيجة واحدة 2-0، قبل أن يخسر أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 0-2 في ختام دور المجموعات.

والتقى المنتخب المصري مع نظيره الغاني في الدور ربع النهائي، ضمن مشواره في البطولة التي تمثل محطة مهمة للناشئين قبل المشاركة في بطولة العالم للناشئين، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر المقبل.

وتأتي استضافة مصر للبطولة الأفريقية في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة بطولة العالم للناشئين، بما يمنح اللاعبين فرصة خوض منافسات قارية قوية قبل الدخول في التحدي العالمي.