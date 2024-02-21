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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

صدى البلد

علقت الفنانة هبة حسن على الجدل الذى وقع بينها وبين الفنانة ريم البارودي خلال الفترة الماضية ، بسبب تعمد ريم تجاهلها أثناء كواليس تصوير مسلسل “بنات السباعي” الذى عرض مؤخرًا.

وقالت هبة حسن فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن علاقتها بالفنانة ريم البارودي خلال الكواليس كانت جيدة جدًا ولم يحدث شيء ، وأنها لم تصرح مطلقًا بحدوث تجاهل بينهما .

وأضافت هبة حسن : روحي اهتمي بنفسك الأول أنا كبيرة وعاقلة كفاية وعارفة إيه اللى ممكن أقوله، ودايمًا الشخص اللى بيهاجم بيبقي هو اللى عامل المشكلة، والهجوم والإنفعال بيدل أن الشخصية بتكون مش حلوة ، وفى موقف معين صدر منها بس أنا عشان إسكندرانية وجدعة مش هقوله قدام الجمهور.

وعن كواليس اختيارها لدور أميرة فى مسلسل “بنات السباعي” ، قالت هبة حسن: إن الترشيح جاء عن طريق المخرج تامر حمزة ، الذي اكد أنه لا يري أحدًا مناسب فى الدور غيرها لأن الدور قريب من شخصيتها الحقيقية. 

وعن إختفائها المتكرر فى الساحة الفنية ، قالت هبة حسن إن بداية مشوارها الفني كانت عن طريق ترشيح نجوم كبار مثل الفنان نور الشريف ، والفنان يحيي الفخراني ، لذلك لا تريد أن تخوض أدوار لا تناسبها .

ويشارك في المسلسل كل من هبة حسن ، محمود حجازى ، ريم البارودي ، محمد التاجي وهناء الشوربجي، وغيرهم من انتاج شركة جولدن ميديا إبراهيم الصاوي وعماد الحساني، وإخراج تامر حمزة وتأليف محمد ابراهيم.

ونجحت حكاية "بنات السباعي" اولي حكايات مسلسل "حد فاصل" في حصد المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر.

يذكر أن اخر اعمال هبة حسن هو مسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في ماراثون رمضان الماضى، وشارك فيه كل من سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

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