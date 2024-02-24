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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الرقابة اعترضت.. أحمد حاتم يكشف سبب تأجيل طرح فيلم "الملحد"

أحمد حاتم
أحمد حاتم

كشف الفنان أحمد حاتم عن سبب تأجيل طرح أحدث أفلامه “الملحد” ، فى دور العرض السينمائية حتي الأن.

وقال أحمد حاتم فى تصريحات إذاعية: أن تأجيل طرح فيلم “الملحد” يرجع إلى أسباب رقابية ولكنها انتهت ، ومن المنتظر أن يطرح الفيلم عقب العيد فى دور العرض السينمائية.

 

 وتحدث الفنان أحمد حاتم عن كواليس مسلسل "ليه لأ" ، الذى عرض مؤخرا.

وقال أحمد حاتم فى تصريحات إذاعية: إن دوره فى مسلسل “ليه لأ” ، من أهم الأدوار الذي جسدها على مدار مشواره الفني،  وأن الجمهور أحبه فى هذا التجربة ، وأحب كتابة الورق لأن لم يقدمه أحد من قبل.

وعن أصعب المشاهد الذى واجهها فر المسلسل، قال أحمد حاتم: أن مشهد طليقته التى كانت تساومه على ابنته كان من أكثر المشاهد المؤثرة.

 

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من أهم الأدوار .. أحمد حاتم يتحدث عن كواليس مسلسل "ليه لأ"

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وعلى صعيد آخر ، كشف الفنان أحمد حاتم عن تفاصيل انفصاله عن زوجته .

 

وقال أحمد حاتم : أنا كنت متزوج وطلقت من فترة، وعندنا عزيز، وعلاقتي محترمة جدا مع زوجتي السابقة وأهلها وأعتز بهذه العلاقة".


وتابع أحمد حاتم : اتفقنا قبل الانفصال تكون علاقتنا بعزيز قوية جدا، وتفضل علاقة محترمة لصالح الولد".

واستكمل حديثه قائلاً : أتمنى إني لا أكرر التجربة ولا أستمر عايش لوحدي، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج تكون الحياة مستقرة أكثر، وأتمني نفس الشيء وكل الخير من قلبي للست اللي كانت في حياتي.

وكان آخر أعمال أحمد حاتم هو فيلم فيلم حسن المصري،والذى ظهر من حلاله من خلال شخصية  مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

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