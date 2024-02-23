"فنان واعي".. بدرية طلبة تتحدث عن كواليس العمل مع الراحل سمير غانم

قالت الفنانة بدرية طلبة إنها فى بداية مشوارها الفني شاركت أبرز النجوم فى أعمال فنية ، وكان أبرزهم الراحل سمير غانم.

وأضافت طلبة فى تصريحات تليفزيونية أن العمل مع الفنان الراحل سمير غانم كان متعة ، وكان يتفاعل دائما مع الجمهور ويستطيع أن يخرج من إطار الشخصية بسهولة ويشارك جمهور المسرح ويمازحهم ثم يعود للأداء التمثيلي مرة أخرى.

واستكملت حديثها: سمير غانم كان فنانا واعيا وفاهما، وعارف هو بيعمل ايه، كان بينزل الصالة يهزر مع الجمهور ويرجع يهزر معانا احنا كزملاء.

وعن استمتاعها بالعمل على المسرح مثل أيام سمير غانم، قالت بدرية طلبة إن الكثير يشبهها بالراحل سمير غانم لأنها تستطيع أن تخرج خارج إطار الشخصية أثناء التمثيل وتعود إليها مجددا بسهولة على المسرح ، لأنها تتعايش مع الجمهور وتطلق الإيفهات بشكل محترف.

وكان آخر أعمال بدرية طلبة هو فيلم الملكة ، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفيلم تم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة»، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.