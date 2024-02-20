مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

طرح الفنان حسن الرداد البوسترات الفردية لمسلسل “محارب” ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وكتب حسن الرداد ، معلقًا: مسلسل محارب ، رمضان ٢٠٢٤ ، على قنوات المتحدة ، تأليف: محمد سيد بشير ، اخراج: شيرين عادل .. انتاج: احمد السبكى.

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد عن قنوات عرض المسلسل خلال رمضان 2024.

نشرت الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي بوستر للمسلسل وكتبت عليه: “انتظروا النجم حسن الرداد ومسلسل #محارب على شاشات المتحدة.

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورًا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من داخل كواليس مسلسل “محارب” ، التى تشارك به في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

ونشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريفًا من كواليس مسلسل “محارب” خلال الأيام الماضية، برفقة الفنانة سلوى عثمان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرّر عرضه فى رمضان 2024.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.