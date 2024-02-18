مسلسلات رمضان2024| حسن الرداد يطرح البوستر الرسمي لمسلسل "محارب"

نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع انستجرام، البوستر الدعائي لمسلسله محارب، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

نشر حسن الرداد البوستر الدعائي للمسلسل، وكتب معلقا: مسلسل محارب، رمضان 2024 إن شاء الله على قنوات المتحده، تأليف: محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد عن قنوات عرض المسلسل خلال رمضان 2024.

نشرت الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي بوستر للمسلسل وكتبت عليه: “انتظروا النجم حسن الرداد ومسلسل #محارب على شاشات المتحدة.

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورًا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من داخل كواليس مسلسل “محارب” ، التى تشارك به في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

ونشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريفًا من كواليس مسلسل “محارب” خلال الأيام الماضية، برفقة الفنانة سلوى عثمان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرّر عرضه فى رمضان 2024.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.