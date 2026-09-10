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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة دول أجنبية وعربية.. انطلاق أكبر وأهم ملتقى للإبداع وفنون التراث «بالفن نرتقي».. اليوم

جامعة سيناء
جامعة سيناء
نهلة الشربيني

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الدولي الأول الأكير والأهم للإبداع وفنون التراث، «بالفن نرتقي.. وبالتراث نلتقي»، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2026، بجامعة سيناء برئاسة الدكتورة جيهان فكري، في إطار حرص الجامعة على دعم الفنون والإبداع، وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي، وفتح آفاق جديدة للتواصل والتبادل الثقافي بين المشاركين من مختلف دول العالم.

ويقام الملتقى تحت رعاية الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة،  واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمناء، والذي ينطلق بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية  وقيادات جامعة سيناء، بالاضافة إلي نحو 244 مشاركًا، من بينهم 178 عضوًا ضمن الوفود المشاركة، بالإضافة إلى 25 من المشرفين والمنظمين، و24 طالبًا مشاركًا، إلى جانب ممثلين عن جهات خارجية ومشاركين آخرين في الفعاليات.

وتضم قائمة الوفود الدولية المشاركة  دول رومانيا وبلغاريا وبولندا والمكسيك وتركيا واليونان وفلسطين، إلى جانب مصر ممثلة في جامعة سيناء بفرعيها في العريش والقنطرة، وأكاديمية الفنون، ووفد من جامعة بورسعيد.

ويتصدر الوفد التركي أعداد الوفود الأجنبية المشاركة بواقع 22 مشاركا، يليه الوفد الروماني ب 17 مشاركا بينما يبلغ عدد المشاركين في كل من وفود فلسطين وأكاديمية الفنون وجامعة سيناء – فرع العريش وجامعة سيناء – فرع القنطرة  15 مشاركًا لكل وفد.

ويتضمن برنامج الملتقى عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية المتنوعة، بما يعكس ثراء التراث السيناوي والمصري، ويعزز دور الفنون في مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، حيث تبدأ بيوم الثلاثاء 8 سبتمبر باستقبال الضيوف والاجتماع الترحيبي لمناقشة جدول اعمال الملتقي، ثم زيارة الوفود  يوم الأربعاء 9 سبتمبر لعدد من المزارات السياحية المختلفة .

وتنطلق فعاليات البرنامج يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، من خلال برنامج ترفيهي بقرية سما، يليه كرنفال تراثي ينطلق من قرية سما العريش وصولًا إلى مسرح الجامعة، بمشاركة الوفود ومزودي الأزياء الوطنية وحاملي أعلام الدول، ويتضمن عروضًا فنية واستعراضية تعكس الهوية والتراث للدول المشاركة.

كما يشهد اليوم الاول إقامة حفل الافتتاح الرسمي للملتقى على مسرح الجامعة، وندوة دولية بعنوان «دور مصر في تعزيز السلام العالمي والحوار بين الثقافات»، إلى جانب سهرة فنية بالخيمة البدوية بالجامعة.

وتتواصل فعاليات الملتقى يوم الجمعة 11 سبتمبر ببرنامج ترفيهي داخل قرية سما، يعقبه برنامج للعروض التحكيمية الفنية والفلكلورية للدول المشاركة، ثم استراحة، واستكمال العروض التحكيمية، قبل إقامة سهرة بدوية مستوحاة من التراث السيناوي الأصيل بقرية سما.

ويختتم البرنامج  يوم السبت 12 سبتمبر بعدد من الفعاليات، من بينها برنامج ترفيهي داخل قرية سما،  إلى جانب الحفل الختامي الذي يتضمن تكريم الوفود المشاركة وتوزيع الجوائز، وحفل الوداع، والهدايا التذكارية الرسمية، والتقاط الصورة الجماعية التذكارية للملتقى، ثم سهرة فنية.

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجه جامعة سيناء نحو تعزيز دورها في المجالات الثقافية والفنية، ودعم المواهب والإبداع، والتعريف بالتراث المصري والسيناوي، بما يسهم في ترسيخ قيم الحوار والتنوع والتقارب بين الثقافات.

وأوضحت رئيس جامعة سيناء، ان الجامعة تسعى من خلال الملتقى إلى تقديم نموذج يجمع بين الإبداع الفني والهوية التراثية والانفتاح الثقافي، بما يعكس رسالة الفن في بناء جسور التواصل، ويؤكد أن التراث ليس مجرد ذاكرة للماضي، وإنما مصدر للإبداع والحوار وصناعة المستقبل.

جامعة سيناء الملتقى الدولي الأول الأكير والأهم للإبداع وفنون التراث التعليم العالي

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